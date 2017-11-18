الشاب “المعتدي” على فتاة في سيارتها يسلّم نفسه للسلطات الكويتية

أقدم شاب في الكويت على تسليم نفسه للأجهزة الأمنية بعد تشديد البحث عنه، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالاعتداء على فتاة داخل سيارتها بالضرب بعد أن قام بكسر الزجاج الأمامي للسيارة.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو وهو يقوم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل سيارتها، قبل أن يغادر بسيارة حمراء رباعية الدفع وسط صراخ وملاحقة الفتاة له.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن “رجال قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) تمكنوا من التوصل لكافة بيانات المذكور على الرغم من عدم وجود شكوى بحقه”.

وأضافت الداخلية أنه “بعد تشديد عمليات البحث عنه في أعقاب التأكد من المعلومات الواردة، قام المذكور بتسليم نفسه إلى مباحث القيروان، وأفاد بأن الواقعة حدثت بينه وبين فتاة يعرفها”.

وأعلنت الداخلية حجز الشاب إلى حين الاستماع إلى أقوال الفتاة المعتدى عليها؛ للتأكد من صحة أقوال الشاب ومعرفة رغبتها في تحريك الدعوى الجزائية ضده من عدمها.