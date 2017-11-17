بالفيديو.. شاب بحالة هستيرية يعتدي على فتاة بأحد شوارع الكويت

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت شابا وهو يقوم بالاعتداء على فتاة داخل سيارتها بالضرب بعد أن قام بكسر الزجاج الأمامي للسيارة.

وظهرت الفتاة في المقطع وهي تصرخ وتلاحق الشاب بعد أن اعتدى عليها بالضرب وانصرف بسيارة حمراء رباعية الدفع.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو حيث قال بعضهم إن “الشاب هو قريب للفتاة والمشكلة شخصية بينهما”، في حين اعتقد آخرون أن “المشكلة ليست شخصية خصوصاً بعد سماع إحدى الفتيات اللاتي تواجدن في مكان الحادث وهي تطلب تسجيل رقم السيارة”.

اعتداء امام الناس وبالشارع ودون رادع ،

هذا مايحدث في الكويت ! pic.twitter.com/QrOreonMug — كويت تاون (@KuwaittownNews) November 17, 2017

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، أن “الأجهزة الأمنية بدأت بالبحث عن الشاب بعد انتشار مقطع الفيديو”، مضيفة أن “التحريات الأولية تشير إلى أن الأمر مرتبط بفتاة يعرفها المتهم، وستوجه إليه تهم مرتبطة بإتلاف مال الغير والسلب بالإكراه حتى وإن كانت الفتاة على معرفة به”.