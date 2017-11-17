أحلام مستغانمي تتّهم الكاتبة الكويتية الشابة روان بن حسين بالسرقة

اتَّهمت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي الكاتبة الكويتية الشابة “روان بن حسين” بسرقة فقرة من كتابها “نسيان كم” وجعلها عنوانًا لكتابها، والذي قامت بتوقيعه ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي المُقام حاليًا في الكويت.

وغرّدت “مستغانمي” على حسابها الخاص في “تويتر” في لغة غاضبة قائلة: “بعد مريم العفاد المنصوري، التي سطت على عنوان قصيدتي (كنت سأنجب منك قبيلة) وجعلته عنوانًا لروايتها برغم كونها قصيدة مغنّاة ومنشورة في ديواني (عليك اللهفة) ها قد جاءت من تفوقها جسارة، ووقاحة، وسرقت شعار كتابي (نسيان كم)، والسرقة أقصر طريق للشهرة لمن تفتقد الموهبة”.

وتفاعل نشطاء “تويتر” مع اتهام الكاتبة الكويتية الشابة التي نالت شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، فغرّدت نصيرة حركاتي مدافعة:”كله كوم و المضمون كوم ثاني، وربي عيب، وعيب كبير لما تجرب “الفاشنيستا” الكتابة هذا هو المضمون”.

وفي المقابل غرّدت أبرار علي:”أي كتاب -سواء أكان أدبيًا أو روائيًا- يضع الكاتب صورته على غلافه لا أثق بالكتاب ولا أفكر باقتنائه أصلاً، لأنه يتضح أن الكاتب يريد شهرة أكثر من نشر محتوى هادف”، وقال وائل العجل:”حتى عنوان الروايه مسروق، و”الفاشنيستا” استرزقت من معارض العطور، ومعارض الملابس والمكياج، وحرّمت أن تفوت معارض الكتب، آخر الزمن نأخذ الأدب من أُناس ما عرفت يومًا الأدب”.

وبدوره غرّد سعيد الغامدي:”إذا كانت الرواية بشكل عام تعتمد على الخيال الكاذب، والتأليف المصطنع الخالي في الغالب من الأدب الثقافي، والمعرفة التي تستحق أن تقرأ ويستفاد منها، فلا تستغربي السرقة لأنها إحدى أدوات الكذب المصطنع، أمّا الشهرة فقد اصبحت حكرًا على الشواذ والمخالفين والخارجين عن العرف الاجتماعي”.

وكانت الروائية الجزائرية قد نشرت صورتين الأولى لكتابها، ويظهر فيه الشعار”أحبيه كما لم تحب امرأة.. وانسيه كما ينسى الرجال”، والثانية لرواية روان بن حسين.

وأضافت “مستغانمي” خلال تغريدة أخرى:”يوقّع المرء بأصله… لا بقلمه، زمن أصبحت فيه البذاءة أدباً… والسرقة حقاً .!”.

وكانت الفاشنيستا “روان بن حسين” قد أصدرت كتابها الأول والذي يحمل اسم “كما لم تحب امرأة”، متبعة ذلك طريقة لافتة للدعاية من خلال نشر صورة كبيرة لها مع اسم كتابها.

ولم ترد “روان بن حسين” على اتهامات أحلام مستغانمي.