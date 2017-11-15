قاتلة زوجها السعودي في جدة تعترف بارتكابها الجريمة وتكشف الأسباب

اعترفت مواطنة في التحقيقات، اليوم الأربعاء، أنها هي من قتلت زوجها في حي الأجواد بجدة السعودية؛ دفاعا عن نفسها، وهربًا من بطشه بها، مبينة أنه متعاطٍ للمخدرات، ومتراجعة بذلك عن أقوالها السابقة، بأنه قام بطعن نفسه.

وكشفت مصادر، أن الزوج يبلغ 27″ عامًا” من عمره، فيما تبلغ زوجته “20 عامًا”، لافتة إلى أنّ الزوجة سددت له طعنة في الصدر ؛لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، بحسب صحيفة “المدينة”.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، تلقت بلاغًا ،أمس ،عن وفاة مواطن تعرض لطعنة في صدره، موجهة أصابع الاتهام للزوجة.

وأنكرت الزوجة، أمس الاثنين، قتلها زوجها، مدعية أن خلافات نشبت بينهما قبل أن يقوم بطعن نفسه بسكين، فيما قامت هي بنزعها من جسده لتنقذ حياته، قبل أن تقر اليوم بارتكابها الجريمة.