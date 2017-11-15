في حادث غامض.. يمني يضرم النار في نفسه بالسعودية

في حادث لا يزال يكتنفه الغموض، أضرم وافد، قيل إنه يمني النار في جسده، بمدينة جدة السعودية، ورغم محاولات أحد الموجودين إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

وبحسب صحيفة سبق المحلية “تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن شخص سكب البنزين على جسده بحي الجوهرة في جدة، لتجد بعد الوصول أنه فارق الحياة”.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص ويدعى “حمدان الجهني”، كان متواجدًا لحظة الواقعة قوله “إنها وقعت في معارض السيارات”.

ولم تذكر الصحيفة السبب الذي دفع المعني إلى إضرام النار في نفسه، واكتفت بالقول إن القضية “تمت إحالتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.