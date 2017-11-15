الإمارات.. امرأة تطلب إطلاق سراح زوجها الخليجي بعد أن ضربها بشراسة

طالبت امرأة في الإمارات، بإطلاق سراح زوجها بعد أربعة أشهر قضاها في محبسه، بعد أن قام بضربها وتسبب لها في إصابات عدة في الوجه والرأس، إذ تنازلت عن القضية، مع التعهد منه بعدم التعرض لها بالضرب مرة أخرى.

وقامت محكمة جنايات الشارقة بإخلاء سبيل الزوج الخمسيني الخليجي، بعد أن قضت بحبسه ثلاث سنوات، ودفع مبلغ ستة آلاف درهم للمجني عليها، إثر إدانته بالاعتداء.

وبحسب صحف محلية، فإن الزوج “سبق واعتدى على الزوجة، وأحدث فيها إصابات متفرقة طالت الرأس والأنف، واستمر الاعتداء لأكثر من أسبوعين، إذ عجزت عن أداء واجباتها، قبل أن تتقدم للقضاء”.

وأشارت الزوجة في أقوالها في المحكمة إلى أنها “تريد التنازل عن الدعوى القضائية؛ لأنه أب أولادها وأرادت فقط أن تضمن عدم الاعتداء عليها مجدداً”.

وبناء على طلب الزوجة “أمرت المحكمة بإخلاء سبيل الزوج، بعد أن تعهد بعدم الإساءة للزوجة مرة أخرى”.