“500 درهم وشوكولاتة” توصلان سيدة عربية للمحاكمة في الشارقة

تنظر محكمة جنايات الشارقة، في قيام سيدة عربية الجنسية، بعرض رشوة على موظفة تعمل في قسم إدارة ترخيص الآليات والسائقين، في شرطة الشارقة لأداء عمل يخل بوظيفتها.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة عرضت على الموظفة 500 درهم إضافة إلى شوكولاتة كرشوة، مقابل تمرير معاملة غير قانونية؛ تتمثل باستخراج رخصة قيادة للمتهمة على الرغم من رسوبها في اختبار فحص القيادة.

وبررت المتهمة، أنها قدمت المبلغ المالي والشوكولاتة للموظفة، على سبيل الهدية، ولم تقصد ما فهمته المشتكية.

وذكرت الشاكية، أن المتهمة تحدثت عن تعثرها في الحصول على الرخصة، نتيجة إخفاقاتها المتكررة في اختبارات القيادة لأكثر من 7 مرات، وخلال ذلك قدمت لها المبلغ والشوكولاتة؛ ما اعتبرته محاولة للرشوة، وفق صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأنكرت المتهمة محاولة الرشوة، وقالت إن حوارها مع الموظفة كان عفويًا، وعليه أجلت القضية إلى الـ27 من الشهر الجاري لسماع الدفاع.