ضبطهما في وضع مخل.. مصري يقتل عشيق شقيقته

لم يتمالك عامل مصري نفسه عند رؤية شقيقته في وضع مخل مع عشيقها داخل منزل العائلة، حيث أقدم على قتله داخل المنزل، ليسقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في الدماء، وسط حالة من الذهول انتابت الجيران تجاه الجريمة، لمفاجأتهم بوجود علاقة بين شقيقة المتهم وعشيقها.

وتعود مجريات الحادثة التي وقعت في محافظة أسيوط بصعيد مصر جنوب البلاد، إلى حيثُ رأى أحد الأشخاص شقيقة المتهم في وضع مخل مع رجل غريب في شقة مهجورة داخل منزل العائلة، الأمر الذي دفعهُ ليبلغ المتهم بالمشهد.

وعند حضور المتهم شاهد شقيقته في أحضان المجني عليه، لينهال عليه ضربًا مستخدمًا سلاحًا أبيض “سكين” وقام بتوجيه طعنات نافذة له في مناطق متفرقة من جسده، ليسقط جثة هامدة.

وبعدها انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الحادثة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم القبض على صاحب المنزل المتهم في الجريمة، ليعترف أمام رجال الأمن بقيامه بقتل المجني عليه بعد رؤيته في وضع مخل مع شقيقته، قائلًا: “قتلته لأتخلص من العار الذي كان في منزلي”.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، وصرحت اليوم الثلاثاء بدفن جثة المجني عليه بعد أن انتهى الطب الشرعي من إعداد تقرير بشأن الصفة التشريحية.