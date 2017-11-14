المركزي المصري يتفق مع بنوك دولية للحصول على تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إنه أبرم اتفاقًا تمويليًا بقيمة 3.1 مليار دولار (54.7 مليار جنيه)، وذلك في إطار سياسة تمويلية طويلة الأجل لسد العجز في المحلي، وتنفيذ جملة من المشروعات التنموية.

وقال البنك، في بيان مقتضب، إن الاتفاق الموقع مع مجموعة من البنوك الدولية يستهدف تمويل المخططات الحكومية في الفترة المقبلة، دون أن يوضح ماهية تلك التمويلات أو البنوك الموقعة معها الاتفاق.

وفي تقرير آخر، قال المركزي إن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي ارتفع بنحو 53 مليار جنيه، ليصل في أغسطس/آب الماضي إلى 3.124 تريليون جنيه، مقابل 3.07 تريليون في يوليو/تموز الماضي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ 80 مليار دولار (حوالي 1412 مليار جنيه)، منذ قرار تعويم الجنيه.