كاميرا “ذكية” تفشل محاولة عسكري سرقة صراف آلي في البحرين

برر عسكري بحريني برتبة نائب عريف، تنكر بزي نسائي لسرقة صراف آلي في البحرين، ارتكاب جريمته بمروره بـ “ضائقة مالية”.

وحاول نائب عريف سرقة صراف آلي، وهو متخفٍ بعباءة نسائية، إلا أن محاولته باءت بالفشل بسبب انطلاق صفارة إنذار الجهاز، ما دفعه لإلغاء جريمته والفرار من المكان.

وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية حبسه مدة عام مع النفاذ، وإبعاده عن البلاد فور انقضاء العقوبة، وفق موقع “الأيام” البحريني.

إنذار يكشف الجريمة

وأقدم المتهم لحظة دخوله غرفة الصراف الآلي، التابعة لأحد البنوك الواقعة في منطقة البسيتين، على رش مادة على كاميرا المراقبة في محاولة للتضليل، إلا أن غرفة التحكم كشفت عن خلل في كاميرا المراقبة واكتشفت الجريمة، حيث تُصدر الكاميرا إشارة فورية عند قيام شخص بوضع غطاء أو أي شيء آخر عليها.

ودفع ذلك أفراد الأمن إلى إعادة تسجيل الكاميرا قبل وقت وقوع الخلل، فتبين وجود شخص يلبس عباءة نسائية ونقابًا أقدم على رش مادة على الكاميرا، وعلى إثر ذلك أصدرت غرفة التحكم تعليمات بوقف عمل الجهاز وإصدار صفارات إنذار أدت إلى هرب المتهم من المكان بسرعة.

رقم سيارة يقود الأمن إليه

وخلال عملية البحث تبين أن لوحة السيارة تعود لملكية سيدة، وباستدعائها من قبل الشرطة، ذكرت أن مواصفات سيارتها غير مطابقة لمواصفات سيارة المتهم (الذي كان متنكرًا بزي نسائي) ما عدا رقم السيارة.

وبعد تحريات، تم التوصل للسيارة التي تعود ملكيتها إلى نائب عريف، فتم توقيفه وتفتيش سيارته، حيث عثر داخلها على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وهي عباءة نسائية ونقاب وقفازات نسائية ومفك براغٍ وعلبة صبغ ولوحتا سيارة تحملان رقم سيارة السيدة التي تم الاشتباه بها في البداية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم أقر بسرقة لوحات سيارة، وتركيبها على سيارته، ثم ارتدى عباءة نسائية ونقابًا وقفازات، وتوجه للصراف ورش الطلاء على الكاميرا وحاول فتح باب الصراف بواسطة مفك براغٍ ونجح في فتحه قليلًا، إلا أن صافرة الإنذار انطلقت فغادر مسرعًا لسيارته وتوجه إلى مسكنه، ونزع اللباس النسائي وفك اللوحات المسروقة وركب لوحات سيارته.

وطلب المتهم من النيابة مساعدته، مبررًا مروره بـ”ضائقة مالية”، فأسند إليه في 10/4/2017 تهمًا تتعلق بالسرقة.