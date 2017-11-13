حارس أمن يخطف 3 فتيات ويسرق مقتنياتهن في البحرين

يواجه حارس أمن يبلغ من العمر (25 عامًا) عقوبة السجن 7 سنوات مع النفاذ في البحرين، بعد تأييد محكمة الاستئناف العليا الجنائية للحكم، إثر إدانته باختطاف 3 تايلنديات وسرقتهن.

وأبلغت امرأة تايلندية الشرطة أن 3 من صديقاتها “تايلنديات” مختطفات، ولم يعدن إلى الفندق، وفور البلاغ توجهت الشرطة برفقة شرطة نسائية إلى الفندق المذكور الواقع في منطقة “الجفير”.

وبمراقبة الكاميرات الأمنية في الفندق، تبين وجود شخص كان داخل الفندق يراقب الفتيات الثلاث، وأثناء سير المجني عليهن إلى سيارات أجرة، تحرك الشخص المشتبه به، بعدها حضرت سيارة سوداء اللون، وركب الشخص في السيارة، وقام بالإشارة إلى الفتيات بيده، وبعدها ركبت الفتيات الثلاث برفقته.

تفاصيل الواقعة

وذكرت صحيفة “الأيام” البحرينية، أن الدوريات توجهت مع المرأة صاحبة البلاغ إلى سكن التايلنديات المختطفات، وعند وصول القوة الأمنية للموقع، فتحت لهن إحدى الفتيات الثلاث الباب ،وكانت تعاني من إصابة في الوجه.

وبسؤالها عن الواقعة، ذكرت أنهن ركبن مع الشخص المشتبه به لتوصيلهن إلى مسكنهن، لكنه بدلًا من ذلك توجه بهن إلى جهة مجهولة، وقام بسرقة هواتفهن، وبسبب الخوف، قامت فتاتان بالقفز من السيارة وأصيبتا، فيما نزلت الثالثة بعد توقف سيارة المتهم.

وأضافت أن الشخص سرق الهواتف والأموال ،التي كانت بحوزتهن وفر هاربًا، وبعدها أوقفت الفتيات سيارة، واتصلوا بالإسعاف لعلاج الفتاتين المصابتين.

وتمكنت الفتيات الثلاث من التعرف على صور المتهم من بين المشتبه بهم، حيث قبض عليه ،وأحيل إلى النيابة العامة ،التي أسندت إليه في الـ10 من مارس/آذار 2016، تهمًا تتعلق بسرقة المجني عليهن ،والاستيلاء على ممتلكاتهن عن طريق الإكراه الواقع عليهن حال خطفهن.