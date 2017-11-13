توجيه تهمة القتل العمد لقاتل أبيه في الجهراء الكويتية

وجهت النيابة العامة في الكويت لشخص قتل والده ،في منطقة الجهراء، تهمة القتل العمد ،مع سبق الإصرار والترصد للجاني، وهي عقوبة قد تصل بالمتهم إلى الإعدام.

وأغلقت مباحث الجهراء في الكويت قضية مقتل مواطن بيد ابنه، في جريمة هزت المجتمع الكويتي، بعد ضبط الجاني وأداة الجريمة.

وأقر الجاني بجريمته، مؤكدًا أنه خطط لقتل والده (45 عامًا)، حيث تربص به ثم سدد إليه طعنات نافذة أردته قتيلًا، وفق صحيفة “الأنباء الكويتية”.

تفاصيل الجريمة

وتلقت الشرطة في الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليلة السبت، بلاغًا يفيد بوصول مواطن إلى مستشفى الجهراء مطعونًا، وقد لفظ أنفاسه.

وإثر تحريات تبين أن المجني عليه تلقى طعنة نافذة مقابل منزله في الواحة، ولاحقًا تبين أن القاتل ابنه، وهو من أرباب السوابق، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

واعترف القاتل للشرطة بارتكابه الجريمة، مبينًا أن خلافات عائلية دفعته لقرار التخلص من أبيه.

وكان بيان للشرطة قد صدر عقب إلقاء القبض على الجاني، يذكر فيه أن شابًا كويتيًا في منطقة الجهراء من مواليد 1995 أقدم على طعن والده، وهو كويتي من مواليد 1972 ؛فقتله، حيث تم ضبطه في ساحة ترابية بمنطقة العيون، وأرشد إلى سلاح الجريمة، وهو سكين عثر عليها قرب موقع الجريمة.

تسريبات إعلامية

ودفعت الجريمة بالعديد من الوسائل الإعلامية للكشف عن تفاصيل أخرى، حيث أوردت “أخبار الجهراء” عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، أن الجاني سدد 4 طعنات نافذة لأبيه، وليس طعنة واحدة فقط.

وكشفت “السور نيوز” الكويتية عبر صفحتها على “تويتر”، أن المجني عليه تلقى الطعنات النافذة في بطنه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ونفى شخص يدعى نواف الجميلي من الكويت، وقوع الجريمة بسبب خلاف عائلي، وقال خلافًا للمتداول عبر وسائل الإعلام، إن الجريمة وقعت بسبب خلافات مالية، وديون للبنوك ،وعدة قضايا على عائلة المجني عليه.