الهزة الأرضية تثير الهلع في الكويت (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات الأشخاص يتجمعون في الشوارع والساحات بمناطق مختلفة من الكويت، مساء الأحد، بعد أن شعر السكان بهزة أرضية ناجمة عن زلزال عنيف ضرب العراق.

ويخشى الكويتيون فيما يبدو من هزات ارتدادية للزلزال، بعد أن شعروا بشكل واضح بالهزة الأولى التي اهتزت معها الأبنية لتثير الرعب بين السكان.

ويظهر في مقاطع الفيديو، سكان من مختلف الأعمار والجنسيات يقفون على جانب الطرقات وسط حالة هلع واضحة عند البعض.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مدينة حلبجة العراقية المحاذية للحدود الإيرانية والتي تبعد 350 كم عن العاصمة العراقية، بغداد، وفقًا لما رصدتهُ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن السكان شعروا بهزة أرضية خفيفة في الكويت، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، وجاء فيها: “هزة أرضية خفيفة في الكويت شعر بها معظم سكان البلاد”.

وأشارت الشبكة الكويتية لرصد الزلازل أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد تراوحت قوتها بين 4 و5 درجات، وأكدت أنها توابع للزلزال الذي ضرب العراق.