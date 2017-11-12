الكويت.. ضبط وافد عربي حاول تقديم رشوة لإطلاق سراح آسيوي

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، الأحد، القبض على وافد عربي بعد ضبطه محاولًا تقديم رشوة لموظف في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، لإطلاق سراح شخص آخر بصورة غير قانونية.

وقام الموظف بمسايرة الوافد لكي يتم ضبطه بالجرم المشهود بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد حول ضبط الوافد بالجرم المشهود، إنه “تمّ عمل كمين له، وفي موعد ومكان التسليم المحددين قامت قوة من رجال مباحث الإقامة بإلقاء القبض عليه متلبسًا بالرشوة.”

وأفادت الوزارة بأنه “تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص”.

وكانت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قد ضبطت قبل أكثر من شهر وافدًا آسيويًا حاول رشوة أحد أفرادها مقابل إخراج مواطن كويتي من السجن، كان قد تمّ القبض عليه بسبب إدارته وكرًا للعب القمار.

وتصدّت الكويت لقضايا الفساد في المؤسسات الرسمية من خلال تأسيس الهيئة الرسمية لمكافحة الفساد في العام 2016.

ويبلغ عدد السكان في الكويت نحو 4.4 مليون نسمة، يشكل عدد الوافدين فيه أكثر من الثلثين، بحسب تقديرات من ديسمبر/ كانون الأول 2016.