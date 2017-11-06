الكويت.. اعتقلته الشرطة فتوسل إليها لتحويله إلى “أنثى”

أمرت مديرية أمن الفروانية في الكويت بتحويل شاب إلى إدارة الآداب العامة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة للتشبه بالجنس الآخر.

وسقط المتهم بيد رجال الأمن عقب اشتباههم بشخص يضع مكياجًا صارخًا، وبعد توقيفه تبين أنه شاب وبالاستفسار عن سبب وضعه المكياج أجاب بأنه يميل إلى أن يكون من الجنس الآخر.

وفاجأ الشاب رجال الأمن آنذاك حين توسلهم لكي يساعدوه في “التحول الجنسي” بدلًا من سجنه، حيث قال “أنا أميل للجنس الآخر، وياليت تحولوني إلى حيث أجد نفسي ولا تسجنونني”.

وعثر الأمن أثناء تفتيش سيارة الشاب المتهم على باروكة وأدوات مكياج، إضافة إلى 3 أكياس فيها آثار مواد مخدرة وسيجارة بها مخلفات مادة الحشيش، بحسب ما أفادت به صحيفة “الأنباء”.