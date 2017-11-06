الكويت.. باع زوجته لصديقه بـ200 دينار

اتهمت امرأة متزوجة في الكويت زوجها بدفعها بشكل متعمد إلى ممارسة الرذيلة.

وقدمت المجني عليها شكوى للشرطة تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها من خلال قيامه بتقديمها لصديقه.

وقالت في إفادتها، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من زوجها، طلب خلاله أن تعود إلى منزل الزوجية ؛لحل خلافات عالقة بينهما، وفق صحيفة “الأنباء”.

وأوضحت في شكواها، أنه بعد اتصال زوجها ،توجهت إلى منزلها ،ولديها أمل في أن يكون قد عاد إلى رشده، وحين دخلت المنزل صعقت، إذ وجدت فيه صديق زوجها، الذي تسلم 200 دينار من الزوج. وأضافت أن زوجها دفعها إلى حيث الصديق، كي تمارس الرذيلة معه.

وتم ضبط وإحضار الزوج والصديق على خلفية البلاغ، للتحقيق في الواقعة ،واتخاذ الإجراءات القانونية.