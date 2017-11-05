الكويت تبعد معلمين مصريين أدينا بالتحرش في مكان عام

أبعدت السلطات الكويتية شخصين مصريين عن البلاد، بعد إدانتهما بالتحرش الجنسي بمواطنة كويتية وطفل في أحد المجمعات التجارية في مدنية الكويت.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني قوله: إن الشخصين، الذين اتضح أنهما معلمان يعملان في وزارة التربية الكويتية “استغلا التزاحم في أحد المجمعات التجارية، فالتصق أحدهما بمواطنة والآخر بطفل بأسلوب تحرّش واضح”.

وأضاف المصدر، أن “المواطنة أبلغت أحد موظفي الأمن في المجمع عما فعله الوافدان معها، ومع الطفل الذي كان متوقفاً بالقرب منها”، موضحًا أن موظف الأمن بدوره أبلغ رجال النقطة الأمنية ، الذين حضروا إلى الموقع وألقوا القبض على المتهمين.

وتابع ، أن رجال الأمن اقتادوا المتهمين إلى النقطة الأمنية؛ للتحقيق معهما، حيث أنكرا التهم الموجهة إليهما.

وحاول أحد المتهمين تبرير واقعة “الالتصاق” بقوله : إن السبب هو التزاحم “لا أكثر ولا أقل”، وهو ما دفع رجال الأمن إلى اللجوء إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكّدت ما قالته الضحية.

ونقل المصدر عن أحد المتهمين ، محاولة تبريره للتحرش بالسيدة بقوله: “أول مرّة أعملها بسبب ظروفي”، في حين أقرّ المتهم الثاني بفعلته.