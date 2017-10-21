مطلوب أمني يلجأ لهذه الحيلة لخداع الشرطة في الكويت (صورة)

اعتقلت الشرطة الكويتية أحد المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا مالية في منطقة “الجليب”، بعدما تمكن سابقاً من الفرار من الجهات الأمنية بحيلة حاول عبرها خداع عناصر الشرطة.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت، أن “المتهم قام بتعليق بدلة عسكرية تحمل رتبة رقيب في سيارته لكي يتساهل معه رجال الأمن، حينما يشاهدونها في سيارته”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن “أفراد دوريات أمن الفروانية كانوا يقيمون نقطة تفتيش عند أحد مداخل منطقة (الجليب) وحضر لهم شخص قدّم إثباته، حيث تبين أنه كويتي، وشاهد رجال الأمن بدلة عسكرية وبسؤاله عنها أفاد أنه زميل”.

وأضاف المصدر أنه “عند الاستعلام عن المتهم اتضح أنه مطلوب بمبلغ 12 ألف دينار، وأنه لا يعمل في وزارة الداخلية، لكنه يقوم بتعليق البدلة العسكرية حتى يوهم رجال الأمن أنه عسكري زميل لهم ليتساهلوا معه في نقاط التفتيش”.

وتابع قائلاً: “إن الخدعة لم تمر على رجال الأمن الذين قاموا برفع تقرير بالواقعة وإحالة المطلوب إلى جهة الاختصاص بعد التحفظ وإرفاق الأسلحة البيضاء التي عثر عليها أيضاً مع المواطن”.

وأمر مدير أمن الفروانية اللواء ركن صالح مطر بإحالة المواطن الكويتي المطلوب على ذمة قضايا مالية إلى التنفيذ المدني بعد تلك الواقعة لاتخاذ الإجراء اللازم.