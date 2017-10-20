على طريقة قطّاع الطرق في الجاهلية.. غارة بالسيوف على سيارات بالمغرب

على طريقة قطّاع الطرق في الجاهلية.. غارة بالسيوف على سيارات بالمغرب

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

عاشت مجموعة من أصحاب السيارات العابرين من الطريق الرابط بين الدار البيضاء والرباط في المغرب، حالة من الرعب ليلة الخميس/الجمعة، بعدما هاجمتهم عصابة مدججة بالسيوف، وسلبتهم ما يملكون.

واستغلت العصابة توقف السير لفترة بسبب حادثة اصطدام بين سيارتين، لتخرج من الظلام على طريقة قطّاع الطرق في الجاهلية، وتنهب الركاب المتوقّفين داخل سياراتهم تحت التهديد.

وأُصيب أحد السائقين بجراح خطيرة بسبب مقاومته لأفراد العصابة، ورفضه تسليمهم هاتفه النقال.

ولم تهدأ “الغزوة” إلا بعد ظهور سيارة الشرطة، التي تلتها تعزيزات أمنية أخرى.

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