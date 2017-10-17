تفاصيل مروعة.. اختطاف تلميذة واغتصابها ورمي جثتها في مغارة بالمغرب

ألقت الجهات الأمنية في المغرب القبض على 5 أشخاص، بتهمة اختطاف تلميذة واغتصابها، ثم رميها في مغارة على عمق 15 مترا؛ ما أدى إلى وفاتها.

وفي التفاصيل، فإن تلميذة (تبلغ 16 عاما) كانت خرجت من المدرسة بعد انتهاء دروسها، فقام أحد المتهمين باختطافها، على متن دراجته النارية، إذ سار بها إلى منطقة نائية وعمد إلى اغتصابها، ثم قام برميها في مغارة.

وكشفت مصادر، أن الشاب المغتصب، اتصل بأحد أقربائه ورفاقه، وأخبرهم بالواقعة، ليجلبوا حبلا كي يساعدوه في النزول إلى قعر المغارة، وحين تبين لهم أن الفتاة توفيت لاذوا بالفرار، تاركين الشاب عالقا بقعر المغارة.

وأضافت أن الجهات الأمنية أنقذت الشاب وأخرجته من المغارة، إذ تم نقله للمستشفى، في حين تم نقل جثة الفتاة الضحية إلى الجهات المعنية، وبعدها اعتقلت الشباب المتورطين في الواقعة، وتمت إحالتهم جميعا للمحاكمة.