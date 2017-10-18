عسكري كويتي يتهم حارسًا بمحاولة “هتك عرض” ابنه

وجه عسكري في وزارة الدفاع الكويتية اتهاما لحارس مصري في مركز شباب، بتحسس ابنه ومحاولة هتك عرضه.

وذكر العسكري، أن ابنه البالغ 11 عامًا، أبلغه أنه أثناء وجوده في أحد مراكز الشباب، قام الحارس بأخذه إلى مكان مظلم قرب حوض السباحة وتحسسه، وحاول الاعتداء عليه، فما كان منه إلا أن هرب من المكان ،وغادر المركز ،وانتظر في الخارج حتى حضور والده، بحسب صحيفة “الراي”.

وقال الأب، إنه استشاط غضبًا بعد ما سمعه من ابنه، فتوجه إلى مكتب مدير المركز ،وطلب منه إبلاغ الشرطة عن الواقعة، لكنه رفض ما دعاه للتوجه إلى المخفر بنفسه وتقديم بلاغ رسمي.