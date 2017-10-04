وزارة الدفاع الروسية: الجولاني أصيب في غارة جوية وحالته حرجة

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا ، اليوم الأربعاء، أن القائد العام لهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني يعيش حالة حرجة إثر إصابته في غارة روسية، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 12 قياديًا في الهيئة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن طائراتها شنت أمس الثلاثاء ضربات جوية ضد الجولاني، بعد تلقيها معلومات عن عقد اجتماع لهيئة تحرير الشام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشينكوف :”إن الغارة جاءت للانتقام من الهيئة إثر هجوم استهدف الشرطة العسكرية الروسية في منطقة خفض التوتر في محافظة ادلب في 18 أيلول/سبتمبر الماضي.”

وأضاف المسؤول العسكري الروسي في بيان: “على إثر هذه الضربة، أصيب قائد جبهة النصرة سابقًا، محمد الجولاني، بجروح خطيرة بُترت على إثرها ذراعه، وهو في حالة حرجة”.

وتابع المصدر أن الضربات أسفرت عن مقتل “حوالي خمسين قياديًا” آخر في هيئة تحرير الشام، بينهم المسؤول عن أمن الجولاني وإصابة أكثر من عشرة مقاتلين بجروح.

وأكد المتحدث مشاركة طائرات من طراز سوخوي 34 و35 في استهداف المتشددين .

يذكر أن جبهة النصرة كانت أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، وغيّرت اسمها إلى جبهة فتح الشام.

وتهيمن جبهة فتح الشام على تحالف “هيئة تحرير الشام” المكون من فصائل متشددة ويسيطر على معظم محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد طرد فصائل أخرى كانت جزءًا من تحالف هيئة تحرير الشام في وقت سابق من العام الحالي.

هل يتكرر سيناريو البغدادي؟

وذكرت روسيا في حزيران/يونيو الماضي أن طائراتها ربما تكون قتلت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، خلال غارة قرب الرقة معقل التنظيم في سوريا، إلا أنها أشارت في تموز/يوليو إلى أنها تسعى إلى تأكيد مقتله.

ونشر تنظيم داعش الأسبوع الماضي تسجيلًا صوتيًا نُسب إلى البغدادي، مما أعاد الشكوك حول حقيقة الأنباء التي تحدثت عن مقتله في غارة روسية.