يستدرج السياح العرب.. ضبط مؤسس صفحة إلكترونية في مصر تروّج للمخدرات (صور)

قررت النيابة العامة في مصر حبس شاب متعطل عن العمل في العقد الثالث من العمر بعد استخدامه تطبيق “هوز هير”، لترويج مخدر الحشيش للسياح العرب والشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .

واعتاد المتهم استخدام الصفحة الإلكترونية للتواصل مع زبائنه وبيع المخدر لهم بعد تحديد الكمية والمبلغ ومن ثم مقابلة الزبائن.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار المصرية من ضبط الشاب المتهم “ح.م” 26 عامًا حيث أنشأ صفحة تحمل عنوان “بحب الحشيش – مزاج الخير” حيث تم تحديد محل إقامته في منطقة فيصل في القاهرة وتم ضبطه وبحوزته 260 جرامًا من مخدر الحشيش بعد أن تم استدراج المتهم في فندق بمنطقة الدقي بحجة شراء المخدرات للقبض عليه، كما تم العثور معه على مبالغ مالية مقابل نشاطه.

وأثبتت التحريات أن صفحة الشاب الإلكترونية ذاع صيتها بين الشباب والسياح خاصة العرب من متعاطي المواد المخدرة ليعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، وأنه قام بإنشاء صفحة على مواقع الإنترنت يعلن فيها عن تجارته لانتشارها السريع بين أوساط المتعاطين.

وتأتي واقعة القبض على الشاب المتهم في سياق نوادر عمليات القبض على مروجي المخدرات بهذه الطريقة.