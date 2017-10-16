بالفيديو.. زبون يقتل حلاقه أمام الناس بسبب “تسريحة الشعر”

ألقت الشرطة الروسية ،في العاصمة موسكو، القبض على شخص قتل حلاقًا ،يدعى “دستان أديخانوف”، أمام الناس.

وكانت الجريمة قد أثارت غضبًا واسعًا في روسيا، بعد أن تم نشر الفيديو الذي رصدها ،وانتشر بسرعة كبيرة ،عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب “روسيا اليوم”.

يذكر أن سبب الجريمة ،بحسب ما تداوله ناشطون، كان غضب القاتل من الحلاق الذي قص له شعره بطريقة كلاسيكية لقاء 200 روبل (أقل من 4 دولارات).

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث ،وقع في حوالي الساعة 17:30 من يوم الجمعة الـ13 من أكتوبر ،في قرية بيرفومايسكوي بموسكو الجديدة. وتمكنت الشرطة ،في مساء اليوم ذاته، من القبض على الشاب القاتل، والذي يدعى بافل ويبلغ “26 عامًا”، للاشتباه بأنه هو من قام بارتكابها. حيث لفتت الشرطة أنه من أصحاب السوابق.

وقال عضو في البرلمان الروسي، إن بافل ،زار قبل يوم من وقوع الجريمة ،صالون حلاقة لقص شعره وخرج من هناك ممتعضًا، وعاد في اليوم التالي إلى الصالون مطالبًا بتصحيح التسريحة، وبعد تلاسن مع الحلاق ،سحبه إلى الشارع وضربه 3 مرات في القلب ،بسيخ كان معه، وبسبب الإصابات الخطيرة توفي الحلاق أديخانوف البالغ من العمر “24 عامًا” (من أوزبكستان) على الفور.