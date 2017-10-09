إجلاء 3 آلاف شخص إثر حريق بمركز تسوق في موسكو

المصدر: أ.ف.ب

اندلع حريق كبير ،الأحد، في مركز تسوق يقع عند الطرف الجنوبي الغربي لموسكو؛ ما استدعى إجلاء ثلاثة الاف شخص فضلا عن سقوط جرحى، وفق ما أفادت الوزارة الروسية للحالات الطارئة في بيان.

واندلعت النيران في حوالى 55 ألف متر مربع من المركز المتخصص ببيع معدات البناء والديكور قرابة الساعة 18,50 ت غ، وفق البيان.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن سحابة كثيفة من الدخان الأسود غطت المبنى الذي انهار جزء من سقفه.

وقالت الوزارة “تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من المبنى” موضحة أن الحريق خلف “جرحى بحسب المعلومات الأولية”.

ووصل إلى المكان أكثر من 290 عنصر إطفاء، و170 آلية إضافة إلى ثلاث مروحيات.