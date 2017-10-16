الكويت تحول وافدين لـ”مكافحة المخدرات” بسبب “لمبة” محترقة

أحالت السلطات الكويتية وافدًا مصريًا ومرافقه، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مرفقة معهما “لمبة ضوء” محترقة كدليل إدانة.

وضبطت الشرطة الكويتية، المتهمَين، خلال حملة لأمن الفروانية، حين أوقفت مركبتهما كإجراء روتيني.

وبعد توقيفهما، تبين أن أحدهما لا يحمل هوية، وأنه مطلوب على خلفية قضية مالية، كما تبين أيضًا بعد تفتيشه أنه يحمل أدوات تعاط في جيبه (لمبة محترقة)، بحسب ما أفاد مصدر أمني محلي لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

كما عثرت الشرطة داخل مركبتهما على حقيبة بداخلها 8 أكياس، بها بقايا يشتبه في أنها مواد مخدرة، وكذلك علبتان للف السجائر، وكيس كبير الحجم بداخله مادة يشتبه في أنها مخدرة، وعُثر كذلك على كيس آخر بداخله مادة يشتبه في أنها smk.