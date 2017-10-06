مجهول يختطف كويتية من مصعد تحت تهديد السلاح ويعتدي عليها

تتحرى الجهات الأمنية في الكويت عن شاب يقطن أحد المجمعات التجارية في منطقة النقرة، بعد اتهامه من قبل فتاة عشرينية بخطفها والاعتداء عليها عنوة تحت التهديد.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني عن تقدّم مواطنة (23 عامًا) إلى مركز الشرطة مسجلة قضية “هتك عرض”، وذكرت في إفادتها أنها كانت في جولة تسوق داخل مجمع تجاري، وخلال وجودها في مصعد المجمع صعد شخص برفقتها، وما أن أغلق الباب حتى فوجئت به يخرج سكينًا ويضعها على عنقها وضغط على زرّ يتوجه إلى أحد الطوابق، وما أن توقف المصعد حتى قام الجاني باقتيادها إلى شقة كان بحوزته مفتاحها، ثم حاول أن يراودها عن نفسها، وحينما رفضت قام بالاعتداء عليها، بحسب صحيفة “الأنباء”.