في جريمة مروّعة.. مجهولون “يمزقون” امرأة في الكويت

تكثف الداخلية الكويتية تحقيقاتها للوصول إلى مجهولين قاموا بتسديد عدة طعنات نافذة إلى بطن امرأة سيراليونية، أدت إلى خروج أحشائها وإيداعها العناية المركزة وهي في حالة حرجة.

وبدأ الأمن تحقيقاته بعد أن توصل عن طريق شقيقة المجني عليها إلى رقم هاتف أحد المشتبه بهم في الجريمة، معتبرة أن صاحب الرقم هو المشتبه الرئيس.

ووفقًا لصحيفة “الأنباء”، فإن شقيقة المجني عليها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة بشأن طعن شقيقتها، ذكرت فيه أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من شقيقتها التي تقيم في منطقة المهبولة قالت لها فيه إنها على وشك الموت، مضيفة أنها سارعت إلى حيث شقيقتها ووجدتها غارقة في دمائها، حيث توجّهت بها فورًا إلى المستشفى.

وقالت شقيقة المجني عليها إنها تتهم أشخاصًا معيّنين بأنهم وراء الجريمة، حيث قدمت رقم أحد المشتبه بهم، فيما كثفت التحريات جهودها للقبض عليه.