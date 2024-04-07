زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شينجيانغ الصينية

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب منطقة شينجيانغ في الصين، اليوم الأحد.

وأضاف مركز الرصد الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترًا.

ومن المحتمل أن يكون هناك شعور بالاهتزاز الخفيف في جميع أنحاء شمال شينجيانغ، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية. ومن المرجح حدوث هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة.

أمس السبت، وقع زلزال بقوة 4.9 درجة، في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، حسبما أفاد المركز الصيني لرصد الزلازل.

كما تعرضت تايوان لأقوى زلزال لها، منذ 25 عامًا، الأربعاء الماضي.