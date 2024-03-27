كيف علّق الإيرانيون على اعتقال "الأمير سيرين"؟ (صور)

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين، اعتقال أحد مشاهير التواصل الاجتماعي والمعروف باسم "الأمير سيرين كورتيس (بديعي)" في مدينة كرج غربي طهران، وذلك بتهمة إهانة القرآن الكريم وعلم البلاد.

وأعلن القضاء الإيراني أنه "تم وضعه في عهدة قوات الشرطة لمواصلة التحقيق وتم إدخاله السجن"، واصفاً "سيرين كورتيس الشخص الذي اعتدى على المقدسات".