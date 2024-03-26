إيران تعتقل "الأمير سيرين" بتهمة تمزيق القرآن وعلم البلاد

ألقت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، القبض على سيرين كورتيس "بديعي"، أحد الشخصيات المشهورة على "إنستغرام" المعروف باسم "الأمير سيرين" بتهمة "الاعتداء على المقدسات"، وفق ما ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية.

وبحسب الوكالة، تم اعتقال بديعي في مدينة كرج مركز محافظة البرز شمال البلاد وتم نقله إلى السجن"، بعد أن أعلن على "إنستغرام" أنه موجود في إيران.

وظهر "بديعي" في فيديو وهو يمر بجانب العلم الإيراني قائلا "هذا هو علم النظام الإجرامي"، فيما ظهر بفيديو آخر وهو يمزق نسخة من القرآن الكريم.

و"بديعي" من مواليد 1973، وهو نجل العقيد جلال بديع، أحد كبار جنود الجيش الإيراني قبل ثورة 1979 ورئيس قوات الاستخبارات المعروف بـ"الساواك" في مدينة قم، وجرى إعدام والده لارتكابه جريمة في بداية الثورة، وهاجر إلى أمريكا مع والدته 2008، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

من ناحيتها، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، إن "بديعي أهان القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية وغيرها من الشعائر مراراً وتكراراً في الفضاء الافتراضي وعمل ممثلا في أفلام إباحية، كما أنه متهم بالاعتداء الجنسي على العديد من المراهقين الأمريكيين" على حد تعبيرها.