انتهت قصة الحب الرومانسية التي جمعت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز بالممثل بن أفليك رسميًّا، وذلك بعد تأكيد تقيدم جنيفر لدعوى طلاق في محكمة لوس أنجلوس يوم أمس الثلاثاء.

وبعد أشهر من التكهنات، وضعت مغنية البوب ​​نهاية جزينة لـ"أعظم قصة حب" كما أطلق عليها بعضهم، إلا أن كثيرين من النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد أكدوا من خلال تعليقاتهم أن الثنائي لن يستمرا معًا، خاصة أنهما تزوجا 2003، ولكنهما انفصلا بعد وقت قصير.

وقال مطلعون لصحيفة "ميرور" البريطانية إن المشاكل الزوجية بين جنيفر وبن كانت متجذرة بعمق، وتمس جوهر شخصياتهما، ومن أبرز الدلائل كان الفيلم الأخير لـجنيفر والذي حمل عنوان This Is Me...Now: A Love Story، الذي أوضح أن علاقتهما مضطربة.

أما الدليل الثاني، فكان انتقال بن من منزلهما المشترك، الذي كلفهما ملايين الدولارات، وكشف مصدر لمجلة In Touch المهتمة بأخبار المشاهير، أن الأمور أصبحت واضحة تمامًا عندما غادر بن المنزل، على الرغم من أن قصة الحب بينهما لم تنتهِ، فإن جنيفر لم تستطع فرض سيطرتها على بن، وهو لم يستطيع تغييرها.

وفي دليل ثالث أكد عدم توافقهما، جرى الحديث أكثر من مرة عن بن أفليك لا يرتاح إلى فكرة تسليط الضوء على علاقته بجنيفر، ورغم ذلك أبدى الإعلام اهتمامًا كبيرًا بقصتهما بعد عرض الفيلم الوثائقي لجنيفر The Greatest Love Story Never Told، ةمرة أخرى من خلال الفيلم القصير "This Is Me... Now: A Love Story" الذي كلف العمل عليه 20 مليون دولار، والذي أُصدر بالتزامن مع ألبومها.

الدليل الرابع والأخير، كان استئجار بن أفليك لمنزل ضخم بالقرب من منزل زوجته السابقة وأم أبنائه جنيفر جارنر، وكأنه أراد العودة لحياته السابقة.

يذكر أن الثنائي جنيفر وبن لم يظهرا معًا علنًا منذ أواخر شهر مارس المنصرم، ما أثار شائعات عن وجود مشاكل زوجية بينهما، على حين شوهدت جنيفر وهي تتجول، وتحضر فعاليات رفيعة المستوى مثل حفل Met Gala وتستعد لجولتها القادمة من دون بن، الذي قيل وقتها إنه منشغل بأحدث مشاريعه؛ فيلم The Accountant 2.