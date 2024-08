كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الممثلة العالمية جينيفر لوبيز تقدمت رسمياً بطلب طلاق من زوجها الكاتب والممثل بن أفليك.

وقدمت لوبيز طلب الطلاق أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، الثلاثاء، وفقًا لسجلات المحكمة، بعد زواج لعامين وقصة حب استمرت 20 عاماً.

وتزوج الثنائي الشهير "بينيفر"، كما يُطلق عليهما، في لاس فيجاس عام 2022، وأقاما حفلًا فخمًا في ذلك العام، وفق "وول ستريت جورنال".

وترى الصحيفة أن من المتوقع أن يؤدي انفصال لوبيز عن زوجها إلى تعقيد إمبراطورية نجمة هوليوود التجارية.

وفاجأ زواج لوبيز وأفليك، قبل عامين، المعجبين الذين تابعوا علاقتهما في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وسيكون هذا هو الطلاق الرابع للوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، والثاني لأفليك البالغ 52 عاماً.

وكان عام 2024 صعباً على لوبيز، حيث لم يحقق ألبومها الأخير النجاح المطلوب، كما واجهت علامتها التجارية الخاصة بالجمال صعوبات في اكتساب الزخم، وألغت جولة حفلات موسيقية بعنوان "This Is Me...LIVE The Greatest Hits Tour".