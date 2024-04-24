هل يقدم محمد رمضان جزءًا ثانيًا من "جعفر العمدة"؟
كشف الفنان المصري محمد رمضان حقيقة تقديمه جزءًا ثانيًا من مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني 2023، مشيرًا إلى أنه لا يحب الأجزاء المتعددة من عمل واحد.
وأشار رمضان إلى أنه ليس مع فكرة تقديم جزء ثان لأي مسلسل بسبب نجاحه، مضيفًا خلال لقاء تلفزيوني "إن قدمتُ جزءًا ثانيًا من "جعفر العمدة" بسبب نجاحه الكبير، فمن المفترض أن أقدم جزءًا ثانيًا لكل الأعمال التي قدمتها من قبل لنجاحها، لكنني ضد فكرة تقديم جزءٍ ثانٍ من عمل بسبب نجاحه، لأن هذا لا يعطيني دافعًا ولا يرضي غروري".
ولفت الفنان المصري إلى أنه يحب التحدي، ويريد دائما دخول تحديات جديدة وتقديم شخصيات جديدة يحبها الجمهور ويتعاطف ويتوحد معها، ويتأثر بها.
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في عدد من البلدان؛ ما دفع صناعه إلى الإعلان عن تقديم جزءٍ ثانٍ منه كان مقررًا أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024.
ورغم كتابة جزء كبير من المسلسل، فإن المخرج محمد سامي أعلن عن تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اقتناعه بقصة الجزء الثاني.
وقدم مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم إلى جانب محمد رمضان، بينهم زينة وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي ومي كساب ومنذر رياحنة وحسني شتا وعصام السقا وأحمد فهيم، والعمل من تأليف محمد سامي بالتعاون مع مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.