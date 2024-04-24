هل يقدم محمد رمضان جزءًا ثانيًا من "جعفر العمدة"؟

كشف الفنان المصري محمد رمضان حقيقة تقديمه جزءًا ثانيًا من مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني 2023، مشيرًا إلى أنه لا يحب الأجزاء المتعددة من عمل واحد.

وأشار رمضان إلى أنه ليس مع فكرة تقديم جزء ثان لأي مسلسل بسبب نجاحه، مضيفًا خلال لقاء تلفزيوني "إن قدمتُ جزءًا ثانيًا من "جعفر العمدة" بسبب نجاحه الكبير، فمن المفترض أن أقدم جزءًا ثانيًا لكل الأعمال التي قدمتها من قبل لنجاحها، لكنني ضد فكرة تقديم جزءٍ ثانٍ من عمل بسبب نجاحه، لأن هذا لا يعطيني دافعًا ولا يرضي غروري".