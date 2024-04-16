محمد رمضان يثير الجدل مجددا بمشهد مع المضيفة داخل طائرة خاصة (فيديو)

وشارك محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام" يظهر فيه أثناء استقلاله طائرة خاصة، واستعراضه أجواء الرفاهية التي يعيشها داخلها.

وأثناء ذلك، ظهرت لقطات لأحد الأشخاص، وهو يقوم بتشذيب لحية رمضان، ثم شرعت مضيفة شقراء في إزالة الشعر المقصوص عن لحيته، وترك تعليقا على الفيديو قال فيه: "يعني هنحلق في الجو.. آه.. نعيما".

وأعاد الفيديو الذي شاركه محمد رمضان إلى الأذهان واقعة رقصه مع مضيفة الطيران قبل عام أثناء عودته من المملكة العربية السعودية بعد إحيائه حفلا غنائيا هناك؛ مما عرضه لانتقادات واسعة.