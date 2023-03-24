السماع لا يعني الاستماع

كل واحد منا يريد أن يُسمَع صوته، وأن يُستمع إليه ويكون مفهومًا، يتمتع كل منا بخصوصية الرغبة في أن يُسمع صوته، ويُستمع إليه ويفهمه.

نشترط من الآخر دائمًا أن يكون لديه قدر كبير من الانفتاح والتفهم، ولكن الإنسان بشكل عام لديه ميل معيّن للتركيز فقط على ما يعرفه بالفعل.

وبالتالي فإننا نميل إلى إخفاء ما ليس جزءًا من مجال معتقداتنا، أو نفضل إعطاء أهمية للمعلومات التي تقوي أفكارنا أو آراءنا الموجودة بالفعل.