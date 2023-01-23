صحوة الذات لإدراك العوائق وتجاوزها

لا شك أنه مَن ينظر في داخل ذاته، يستيقظ ويتنبّه. لكن ماذا تعني الصحوة حقًا؟ وكيف ننظر في داخل ذواتنا؟ وما هي الذات أصلًا؟

الذات بحسب يونغ

حدّد المحلل النفسي، صاحب نظرية اللاشعور الجمعي، كارل جوستاف يونغ، مصطلحَين مهمّين بشكل خاص في كل من التحليل النفسي والتنمية الشخصية.

الأنا والذات

الذات هي القلب الواعي في جهازنا النفسي، وهي جوهر أفكارنا وأفعالنا وكلماتنا. وعندما نقول "أنا...". فمن خلال الذات نعبّر عن أنفسنا. إنها جميع بياناتنا الواعية.

والذات أكثر تعقيدًا واكتمالًا في نفس الوقت. وهي مجمل جهازنا النفسي: الوعي واللاوعي. وتحتوي على جميع بياناتنا النفسية، بما في ذلك الكبت، والذكريات المعيبة، والمعتقدات المقيِّدة ومصادرها.

ويعني ذلك أنه عندما نعمل على أنفسنا نكون في حالة تأمل واستبطان (التأمل الباطني)، وبالطبع كل ذلك يحدث في أعماق الذات.