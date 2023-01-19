هل تعاني من "فرط نقد الذات"؟

وإذا كنت مفرط النقد لذاتك، فقد تشعر أو تعتقد أن "كل شيء يجب أن يسير بشكل مختلف"، و"هذا العمل ليس صحيحًا"، و"كان يجب أن أفعل ما هو أفضل"، فالسيرُ في الحياة بمعايير أداء عالية قد يؤدي لخسائر انفعالية فادحة، وهو ما يحدث غالبًا؛ لأن هذه المعايير تتكون بحكم مسمياتها من أهداف لا يمكن تحقيقها في كل الحالات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع nospensees، تحدث مؤلف "الأنماط العلاجية" الشهير جيفري يونغ Jeffrey Young، عن "نمط الأهداف غير القابلة للتحقيق أو مفرطة النقد".

وقبل الحديث عن هذا النمط، يبدو من المهم بالنسبة لنا تأطير العلاج وشرح ما يتكون منه هذا النمط.

يقول كارلوس ياميل أوسوريو: "يعتقد الأشخاص مفرطو النقد الذاتي أن عليهم تجاوز أنفسهم للوفاء بمعايير داخلية عالية، ما يؤدي إلى الشعور بالضغط أو صعوبة في التباطؤ".

ويرتبط النقد الذاتي المفرط عمومًا باشتراطات الذات الملحة والتفتيش عن الكمال.