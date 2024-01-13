شيرين عبد الوهاب ترد على اتهامها بالإساءة إلى العراق

وأصدرت شيرين بيانا رسميًّا أرسلت إلى "إرم نيوز" نسخة منه جاء فيه: "تعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أسفها لفهم عبارة ردت بها عفويا على عبارات ترحيب الجمهور بها (حمد الله على السلامة) من عدد من أفراد جمهور حضر حفل غنائي أحيته مؤخرا، ولم تكن تقصد بما قالت إساءة لشعب العراق، إذ كان مقصودها، ترديد عبارة درج المصريون، على توجيهها إلى من يعودون إلى مصر بعد طول غياب، محملين، بالخير كله من أرض العراق".

وأضافت الفنانة المصرية في بيانها: "وتؤكد الفنانة شيرين، أن محبتها لجمهورها من أهل العراق، كانت من وراء الإشارة إلى بلدهم، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن مرده فهم مغلوط، لعباراتها، وإخراج عن سياقها".

وأعربت شيرين في نهاية بيانها عن "أملها أن تلتقي بجمهورها في العراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها".