هدى حسين تكشف تفاصيل شخصيتها في "ملح وسمرة"
أعربت الممثلة هدى حسين عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "ملح وسمرة"، مشيرة إلى أن العمل يطرح العديد من القضايا الاجتماعية الجريئة، ويتوجه إلى كافة أفراد الأسرة كونه يجمع بين أناقة الكتابة وعمقها ويحمل تميز الإخراج وإبداعه.
وبينت هدى حسين، خجل الكثير من الممثلين في طرح قضايا مماثلة لهذا العمل نظراً لحساسيتها المفرطة، لافتة إلى أنه سيتم التطرق إلى مواضيع التحرش والتنمر والخيانة في الحلقات الثلاثين بطريقة متشابكة مع بعضها وبجرأة "أنيقة"، إلا أنها لا تخدش حياء الأسرة.
وأوضحت الفنانة أن الدراما هي مرآة للمجتمع، كونها تطرح قضايا المجتمع وترصد الواقع، وتترك الحلول والآراء للجمهور.
وعلقت: "لكني أرفض أن نحصر أنفسنا دوماً في عناوين قليلة كالزواج والطلاق والخيانة، ونتجاهل طرح الكثير من المواضيع المهمة والمؤثرة في حياتنا، لذلك أحاول البحث عن القضايا التي وإن عولجت سابقاً، نقدمها برؤية درامية ومعالجة مختلفة".
وتحدثت بطلة مسلسل "ملح وسمرة" عن الشخصية التي تجسدها، وقالت إنها تلعب دور "هند" وهي سيدة خمسينية مجتهدة في عملها كممرضة منذ حوالي 30 سنة في المستوصف، ما جعلها تتمتع بشعبية كبيرة وتقدير من كافة العاملين والمرضى في المستشفى.
وأضافت: "هند متزوجة من أنور ناظر المدرسة العصامي الذي استطاع استثمار ورث والده بشراء مبنى ومحاولة استثمار مدخوله، كما أن الحب الصادق بين الزوجين، جعله نموذجاً يحتذى به من الجميع وأولهم أولادهم الأربعة، ولكل من هؤلاء قصته وحكايته".
وأشارت هدى حسين إلى "الفوبيا" التي تعاني منها شخصية هند في المسلسل، فرغم محاولاتها لإخفاء معاناتها، إلا أنها سرعان ما تضاعفت وتيرة هذه المشكلة مع التقدم في السن، وعلقت: "رغم الظلم الذي تعرضت له هند، ظلت وفيّة لمجتمعها واستمرت لتعطي من قلبها للمجتمع والبيئة المحيطة بها، وكان زوجها يساندها في بعض الأشياء ويختلف معها في أشياء أخرى، فتتقوقع وتشكو لنفسها".
يذكر أن مسلسل "ملح وسمرة" من كتابة د.حمد الرومي، إخراج علي العلي وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، ويضم نخبة من أهم نجوم الدراما الخليجية أبرزهم: هدى حسين، جمال الردهان وسحر حسين وفاطمة الصفي، وعبدالله الطراورة، عبدالله البلوشي، آلاء شاكر، نوف سلطان، مشاري المجيبل، سعاد الحسيني، فرح المهدي، منيرة محمد، عبدالله السويد وآخرون.