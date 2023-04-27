هدى حسين تكشف تفاصيل شخصيتها في "ملح وسمرة"

وأضافت: "هند متزوجة من أنور ناظر المدرسة العصامي الذي استطاع استثمار ورث والده بشراء مبنى ومحاولة استثمار مدخوله، كما أن الحب الصادق بين الزوجين، جعله نموذجاً يحتذى به من الجميع وأولهم أولادهم الأربعة، ولكل من هؤلاء قصته وحكايته".

وأشارت هدى حسين إلى "الفوبيا" التي تعاني منها شخصية هند في المسلسل، فرغم محاولاتها لإخفاء معاناتها، إلا أنها سرعان ما تضاعفت وتيرة هذه المشكلة مع التقدم في السن، وعلقت: "رغم الظلم الذي تعرضت له هند، ظلت وفيّة لمجتمعها واستمرت لتعطي من قلبها للمجتمع والبيئة المحيطة بها، وكان زوجها يساندها في بعض الأشياء ويختلف معها في أشياء أخرى، فتتقوقع وتشكو لنفسها".

يذكر أن مسلسل "ملح وسمرة" من كتابة د.حمد الرومي، إخراج علي العلي وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، ويضم نخبة من أهم نجوم الدراما الخليجية أبرزهم: هدى حسين، جمال الردهان وسحر حسين وفاطمة الصفي، وعبدالله الطراورة، عبدالله البلوشي، آلاء شاكر، نوف سلطان، مشاري المجيبل، سعاد الحسيني، فرح المهدي، منيرة محمد، عبدالله السويد وآخرون.