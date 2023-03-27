هدى حسين تكشف سبب غياب "ملح وسمرة" في رمضان

كشفت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين السبب وراء تأجيل عرض مسلسلها "ملح وسمرة"، الذي كان من المقرر أن يكون حاضرا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الفنانة "حسين" عبر حسابها في "سناب شات"، الأسباب وراء تأجيل العمل، لافتة إلى أن تأخير تصوير المسلسل كان السبب في عدم لحاقه بموسم رمضان الدرامي.

وأكدت أن العمل سيتم عرضه بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة.

وتزامنا مع حلول شهر رمضان، كانت الفنانة هدى حسين قد نشرت الإعلان الترويجي لـ"ملح وسمرة" عبر حسابها في "إنستغرام"، قبل أن يتم تأجيل عرضه.