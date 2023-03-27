هدى حسين تكشف سبب غياب "ملح وسمرة" في رمضان
كشفت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين السبب وراء تأجيل عرض مسلسلها "ملح وسمرة"، الذي كان من المقرر أن يكون حاضرا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الفنانة "حسين" عبر حسابها في "سناب شات"، الأسباب وراء تأجيل العمل، لافتة إلى أن تأخير تصوير المسلسل كان السبب في عدم لحاقه بموسم رمضان الدرامي.
وأكدت أن العمل سيتم عرضه بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة.
وتزامنا مع حلول شهر رمضان، كانت الفنانة هدى حسين قد نشرت الإعلان الترويجي لـ"ملح وسمرة" عبر حسابها في "إنستغرام"، قبل أن يتم تأجيل عرضه.
يذكر أن الفنانة العراقية سبق أن صرحت في لقاء إعلامي، أنها من "الفنانين الذين يفضلون عرض أعمالهم خارج شهر رمضان"، مبررة ذلك بأن نسبة المتابعة الجماهيرية خارج الشهر الفضيل تكون أفضل.
وأضافت أن "رمضان يعاني من تخمة في المعروض، لذا لا تحبذ المنافسة فيه".
ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنانة هدى حسين كل من الفنانين جمال الردهان وسحر حسين وفاطمة الصفي وعبدالله الطراروة وغيرهم.
وتلعب هدى حسين شخصية امرأة خمسينية، تمتلك دار أزياء شهيرة، تتميز بالانضباط المبالغ فيه بسبب ما عاشته من أحداث وقصص، لكنها تتورط في قضية رأي عام تقلب حياتها رأسا على عقب.