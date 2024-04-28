شاهد كيف أسقط مقاتل روسي مسيّرة أوكرانية بـ "كيس بطاطا"(فيديو)

أظهر مقطع فيديو، جرى تناقله على نطاق واسع جنديًّا روسيًّا وهو يُسقط مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات كانت تلاحقه للنَّيل منه، بطريقة طريفة، وولى هاربًا.

ويظهر الفيديو المقاتل وهو يلقي كيسًا من البطاطا على طائرة دون طيار قتالية، للتخلص من ملاحقتها له، فيما يهرب بين الأشجار القريبة بعد انفجارها، ليتصاعد منها دخان أبيض كثيف.