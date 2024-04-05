متقدما في أفدييفكا.. الجيش الروسي يعلن إسقاط 53 مسيّرة أوكرانية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 53 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف جنوبي البلاد، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إنه جرى إسقاط مسيّرة في منطقة ساراتوف، حيث توجد قاعدة جوية للقاذفات الإستراتيجية الروسية، فيما تم أيضًا إسقاط مسيّرات فوق مناطق كورسك وبيلغورود وكراسنودار، بحسب "رويترز".

وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت، فجر الجمعة، هجومًا أوكرانيًا واسعًا بالمسيّرات، استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.

وكتب غولوبيف عبر قناته على "تلغرام": "في منطقة موروزوفسكي صدّت وحدات الدفاع الجوي هجومًا واسعًا بطائرات مسيّرة".

وأكد أن وحدات الدفاع الجوي دمّرت أكثر من 40 هدفًا في منطقة موروزوفسكي، وفق بيانات أولية، فيما تضررت محطة فرعية للكهرباء نتيجة الهجوم، والعمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة.