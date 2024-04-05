متقدما في أفدييفكا.. الجيش الروسي يعلن إسقاط 53 مسيّرة أوكرانية
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 53 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف جنوبي البلاد، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة إنه جرى إسقاط مسيّرة في منطقة ساراتوف، حيث توجد قاعدة جوية للقاذفات الإستراتيجية الروسية، فيما تم أيضًا إسقاط مسيّرات فوق مناطق كورسك وبيلغورود وكراسنودار، بحسب "رويترز".
وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت، فجر الجمعة، هجومًا أوكرانيًا واسعًا بالمسيّرات، استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.
وكتب غولوبيف عبر قناته على "تلغرام": "في منطقة موروزوفسكي صدّت وحدات الدفاع الجوي هجومًا واسعًا بطائرات مسيّرة".
وأكد أن وحدات الدفاع الجوي دمّرت أكثر من 40 هدفًا في منطقة موروزوفسكي، وفق بيانات أولية، فيما تضررت محطة فرعية للكهرباء نتيجة الهجوم، والعمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة.
محور أفدييفكا
وعلى صعيد متصل، قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، إن الجيش الروسي يتقدم بسرعة في اتجاه أفدييفكا، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تفقد مواقعها وتحصيناتها يوميًا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن غاغين قوله: "في الواقع، نتلقى كل يوم تقارير عن الاستيلاء على معقل آخر للعدو أو تدميره، أو الاستيلاء على منطقة أخرى".
وأضاف: "كانوا يعتبرون أفدييفكا آخر حصن وأنهم لن يستسلموا أبدًا، وكانوا يؤمنون بها حقًا، لقد اعتقدوا أن أسيادهم في الناتو سيزودونهم باستمرار بالذخيرة والمال والمعدات، وأن بعض المرتزقة سيصلون، لكن هذا لم يحدث".
وأوضح غاغين أن القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة للتراجع إلى خطوط الدفاع الاحتياطية، وقال "ببساطة لم تكن موجودة".
ولفت إلى أن قوات كييف تضطر للتراجع إلى الحقول، أي المعاقل غير المجهزة للدفاع، حيث لا يستطيعون البقاء هناك لفترة طويلة.
وحرر الجيش الروسي أفدييفكا، الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، التي حولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، في 17 فبراير/ شباط.