مدينة الحِجر.. موطن الأنباط يزدهر مجدداً بعد ألفي عام

واكتسبت "الحِجر" اسم "مدائن صالح" أيضاً، حيث يعتقد أنها المكان الذي عاش فيه قوم ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام قبل الميلاد، وتقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرق مدينة العلا، وهي أيضاً مدينة تاريخية عريقة تتبع إداريًّا لمنطقة المدينة المنورة، وتشكل كل من الحِجر والعلا ثنائية سياحية متكاملة تبدأ من مطار العلا الذي يستقبل الرحلات الدولية.

وتبدو المنطقة كما لو أن حضارة الأنباط لم تسقط على يد الإمبراطورية الرومانية في بداية الألف الأول الميلادي، واستمرت في التطور طوال ألفي عام، لتصل للشكل الذي هي عليه اليوم، حيث مسرح عملاق وفريد للفنون والثقافة، تتكون جدرانه من المرايا فقط، لتعكس الطبيعة كما هي.

وحيث مناطيد تحلق بالسياح في المكان لرؤية آثار الأنباط التي ظلت شاهدة على تطورهم، وهي أبنيتهم التي حفروها في الصخور الكبيرة والجبال، بينما تجوب سياراتٌ المكان برفقة مرشدين سياحيين لمن يفضل الرحلات البرية، ويجتمع الزوار على مسرحيات تحكي قصص الأنباط ومملكتهم البائدة وقد عادت من جديد.