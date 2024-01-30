السعودية عبير العقل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا

تسلمت الأكاديمية السعودية، عبير العقل، مهام الرئيسة التنفيذية للهيئة الملكية لمحافظة العلا المشرفة على تطوير مشروع "رؤية العلا"، وهو خطة شاملة تستهدف تأهيل منطقة تاريخية في محافظة العلا شمال المملكة بحيث تتحول إلى قبلة للسياحة العالمية.

وانضمت عبير العقل للهيئة الملكية لمحافظة العلا عام 2017، وكانت تشغل منصب رئيسة قطاع المبادرات الخاصة والشراكات في الهيئة، قبل أن يتم تكليفها لخلافة مواطنها عمرو صالح المدني في رئاسة الهيئة.

وتحمل عبير العقل درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، كما أتمّت برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.