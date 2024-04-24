التوتر والقلق.. بهذه الطرق تتخلص من دوامة المشاعر السلبية

يواجه كُثر من بيننا التوتر والقلق ومن ضغوطات الحياة أيضا، ويبحث الذين يعانون من هذه المشاعر السلبية عن طرق للتخلص منها كي لا تؤثر على حياتهم اليومية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "بي سايكولوجي توداي"، فإن القلق والتوتر يعوقان قدرتنا على الاستمتاع بحياتنا وأداء التزاماتنا بنجاح، ويجعلنا نفقد الفرح والرضا والسلام. وعندما يسيطر القلق علينا، نفكر في "ماذا لو" بدلاً من "مما هو كائن"، مما يشتت انتباهنا ويزعج حياتنا اليومية ويحرمنا من الاستقرار والتوازن.

ويشير التقرير إلى أنه من الممكن تقليل القلق والتوتر من خلال تخصيص وقت للاهتمامات الشخصية والهوايات والرعاية الذاتية، وتقليل التركيز على المخاوف المتعلقة بالعمل، ووضع حدود أقوى للتواصل في العمل والعمل بعد ساعات الدوام الرسمي، والاهتمام بالنظافة الشخصية والنشاط البدني والصحة البدنية، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة والنفس.