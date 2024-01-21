عقب تصرفه الغريب في موسم الرياض.. أول رد من راغب علامة

وقال راغب علامة خلال استضافته على السجادة اللافندر بحفل "joy awards" المقام حاليا بالسعودية: "الفنان جورج وسوف صاحب دعابة، وهو خفيف الظل، وكنا نتحدث عن شيء قبل الحفل وضحكنا كثيرا، وأثناء الغناء تذكرت الشيء وضحكت وضحك هو أيضا".

وأثار تصرف الفنان اللبناني راغب علامة، الذي كان يشارك نجوم الغناء العرب في إحياء "ليلة صلاح الشرنوبي" ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر "علامة" وهو يقف إلى جوار الفنان السوري جورج وسوف مع فنانين آخرين، خلال تأدية "وسوف" لأغنية "يا بياعين الهوى"، قبل أن ينفجر ضاحكا بشكل مفاجئ.

ووجه متابعون سهام انتقادهم للفنان اللبناني، مستنكرين تصرفه، مبررين أن "ضحكه بهذه الطريقة، غير مناسب لتقاليد المسرح"، ورأوا أن سلوكه، أثار استهجان كل من الفنانتين أصالة ونانسي عجرم، اللتين ظهرتا في الفيديو، وهما تنظران ناحيته.

لكنَّ فريقا آخر دافع عن تصرف راغب علامة، مؤكدين أنّ جورج وسوف، أشار إليه بيده في أمر ما؛ ما جعله ينفجر ضاحكا.