راغب علامة يغني لنانسي بيلوسي (فيديو)
كشف الفنان اللبناني راغب علامة تفاصيل لقائه مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، على هامش مشاركتهما في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.
ونشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني "نفرح بالحسين" أمام بيلوسي، بحضور عدد من الأشخاص.
وكان الفنان اللبناني قد طرح أغنية "نفرح بالحسين" قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، إهداءً للعروسين، وهي من كلمات وألحان فراس إسكندر.
وعلق راغب علامة على الفيديو بالقول: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة".
وأضاف: "أنت (بيلوسي) جوهرة ثمينة وكان لقاؤك شرفا عظيما".
وأظهر الفيديو مدى تفاعل بيلوسي مع الأغنية، التي جاء في مطلعها: "الأردن بالحبّ ولا أقوى.. والفرح نجومه عم تضوي.. فرح الحسين ورجوة.. الأردن فرحان.. ومن عزّ جبين سيّدنا.. ولمعة عينيْن ملكتنا.. عمّان عَ عِرسُن عزمتنا.. جينا يا عمّان".
وكان الأردنيون قد احتفلوا، الخميس الماضي، بمراسم عقد قران ولي العهد الأردني والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.