راغب علامة يغني لنانسي بيلوسي (فيديو)

كشف الفنان اللبناني راغب علامة تفاصيل لقائه مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، على هامش مشاركتهما في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

ونشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني "نفرح بالحسين" أمام بيلوسي، بحضور عدد من الأشخاص.