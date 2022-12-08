المنتج الإماراتي محمد المنصور: "عودة البارون" باكورة أعمالي في مصر

قال المنتج الإماراتي محمد المنصور، إن مسلسل "عودة البارون"، يعد باكورة أعماله الفنية في مصر، وقرر من خلاله إعادة الفنان حسين فهمي إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات، مؤكدا أن المسلسل تكلف ميزانية ضخمة.



وأضاف المنتج الإماراتي في حوار خاص لـ"إرم نيوز": "فكرة مسلسل عودة البارون لشريكي المخرج والمؤلف الأردني سامر خضر، تبلورت خلال 3 سنوات، ولكننا قررنا التريث بسبب أزمة كورونا، وفور انتهائها شرعنا في التحضير للمسلسل، وآثرنا أن يكون التصوير في مصر".

والمسلسل يجمع بين نجوم مصريين وأردنيين وسوريين، وهو من بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، والفنان الأردني ساري الأسعد، ورزان مغربي، والإعلامية ريهام سعيد.