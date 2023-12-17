تجريد الممثل جيرار دوبارديو من لقب فخري بلجيكي

جردت بلدية بلجيكية أسطورة السينما الفرنسية جيرار دوبارديو من لقب المواطن الفخري، بسبب تعليقات متحيزة جنسيًّا ضد النساء، عُرضت في فيلم وثائقي فرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.

واتهم دوبارديو (74 عامًا) بالاغتصاب في عام 2020، كما واجه 13 اتهامًا بالتحرش الجنسي أو الاعتداء، وكلها اتهامات ينفيها الممثل.

وأظهر فيلم وثائقي حمل عنوان "سقوط الغول"، بثته قناة "فرانس 2" الفرنسية العامة في الـ7 من كانون الأول/ديسمبر، مقاطع للممثل خلال رحلة عام 2018 إلى كوريا الشمالية.

ويُبيّن "الوثائقي" دوبارديو يدلي بتعليقات متكررة تنطوي على تلميحات جنسية صريحة بحضور مترجمة، كما طالت إيحاءاته الجنسية، التي أظهرها الوثائقي، فتاة صغيرة تركب حصانًا.

وانتقد محاميا الممثل، الفيلم الوثائقي في بيان السبت، قائلَين إنه "برنامج مثير للجدل ومشكوك فيه يبث مجموعة صور التُقطت في المجال الحميم والخاص".

لكن بلدية إيستايمبوي البلجيكية، أعلنت أنها ألغت اللقب الممنوح لدوبارديو عندما كان يعيش هناك في عام 2013.

وقالت السلطات المحلية، إن تعليقات الممثل التي بثها التلفزيون "تتعارض مع القيم التي تروج لها بلدية إيستايمبوي".